Allerta gialla in Piemonte per temporali: attesi grandine e forti raffiche di vento

TORINO – Il tempo cambia sul Piemonte e Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali sul territorio a sud del Po. Il peggioramento è atteso nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, con fenomeni che potranno localmente assumere carattere di forte intensità, accompagnati da grandinate e rinforzi del vento.

Temporali dalle montagne verso le pianure

Secondo le previsioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte, i primi rovesci e temporali interesseranno soprattutto le zone montane, per poi spostarsi progressivamente verso le pianure.

In una prima fase, i fenomeni sono attesi sul Piemonte meridionale, quindi sulla Valle Ossola e sulla zona dei laghi. Nel corso della serata, invece, l’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle aree comprese tra basso Torinese e Cuneese.

I temporali saranno generalmente deboli o moderati, ma non sono esclusi episodi localmente forti. In questi casi potranno verificarsi grandinate, raffiche di vento e precipitazioni intense in brevi intervalli di tempo.

Allerta gialla: dove prestare attenzione

L’allerta riguarda il Piemonte a sud del Po, con particolare attenzione alle aree interessate dal passaggio dei temporali. Il quadro meteorologico potrà quindi cambiare rapidamente, soprattutto nelle zone montane e pedemontane e successivamente sulle pianure.

L’allerta gialla corrisponde a una situazione di fenomeni localizzati, che possono comunque provocare effetti al suolo come allagamenti temporanei, caduta di alberi o rami, fulminazioni e altri disagi legati alla presenza di temporali intensi.

Un esempio del quadro previsto da Arpa riguarda anche l’area di Novi Ligure, dove il bollettino emesso il 16 agosto indica allerta gialla per temporali nella giornata odierna e verde per domani.

Il miglioramento nella notte

La fase di instabilità non dovrebbe durare a lungo. Arpa Piemonte prevede infatti una progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso della notte, con l’esaurimento dei temporali più intensi.

La giornata potrebbe quindi presentare un andamento molto diverso tra le diverse zone del Piemonte: inizialmente saranno soprattutto montagne e aree interne a vedere i temporali, mentre in serata l’instabilità potrebbe raggiungere le pianure del Torinese e il Cuneese.

Per chi si trova all’aperto, soprattutto in montagna, è quindi consigliabile prestare particolare attenzione all’evoluzione del cielo e agli eventuali aggiornamenti dei bollettini meteorologici e di allerta. Arpa Piemonte pubblica quotidianamente le previsioni regionali e gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica.

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