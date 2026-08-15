Ritrovata morta nel Po dopo quattro giorni la donna scomparsa a Torino

TORINO – È stata ritrovata senza vita nel fiume Po, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto, Guerina Mor, 83 anni, conosciuta da tutti come Rina. Il corpo dell’anziana è stato recuperato dai vigili del fuoco all’altezza della diga del Pascolo, nel parco del Meisino, a Torino.

Della donna non si avevano più notizie da quattro giorni. Rina Mor era scomparsa nel primo pomeriggio di martedì 11 agosto e, da quel momento, erano scattate le ricerche per cercare di rintracciarla. L’83enne viveva con la famiglia nel quartiere Vanchiglietta.

Le ricerche nel parco del Meisino

Per tutta la giornata di Ferragosto le squadre impegnate nelle ricerche hanno battuto la zona del parco del Meisino e le aree lungo il Po. Le operazioni erano coordinate dalla Prefettura di Torino e hanno coinvolto diversi corpi e volontari.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco con più squadre provenienti dai distaccamenti cittadini, insieme al personale del nucleo speleo-alpino-fluviale, specializzato negli interventi in acqua e negli ambienti più difficili da raggiungere. Alle ricerche ha partecipato anche la Protezione civile.

Nel tardo pomeriggio il tragico epilogo, con il ritrovamento del corpo dell’anziana nelle acque del Po, nei pressi della diga del Pascolo.

La scomparsa e le ipotesi

Rina Mor soffriva di Alzheimer. Una delle ipotesi è quindi che possa aver perso l’orientamento dopo essersi allontanata dalla propria abitazione e che, per circostanze ancora da chiarire, sia arrivata fino al corso d’acqua.

Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza che cosa sia accaduto. Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire le circostanze della morte e a ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia San Carlo, ai quali era stata presentata la denuncia di scomparsa. Gli accertamenti dovranno ora contribuire a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo quattro giorni di ricerche, le operazioni si sono dunque concluse con un drammatico ritrovamento, lasciando nel dolore la famiglia e la comunità di Vanchiglietta.

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