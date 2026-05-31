Pensionato di Grugliasco muore investito sulla via Aurelia a Ceriale

CERIALE – Michele Casamassimo, 82 anni, residente a Grugliasco, ha perso la vita nella serata di ieri a Ceriale, in provincia di Savona, dopo essere stato investito dall’autista di un’automobile lungo la via Aurelia.

L’impatto si è verificato poco prima delle 19 nei pressi del supermercato Mercatò, in un tratto particolarmente trafficato della strada statale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’anziano stava attraversando la carreggiata provenendo da via Saluzzo, ma si trovava lontano dalle strisce pedonali.

In quel momento una vettura stava percorrendo l’Aurelia in direzione Albenga. Stando agli accertamenti preliminari, l’82enne sarebbe sbucato improvvisamente tra due veicoli fermi in coda, senza lasciare al conducente il tempo necessario per evitare l’impatto.

Lo scontro è stato particolarmente violento. L’uomo è stato scaraventato sull’asfalto riportando gravissime lesioni e andando immediatamente in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Rossa di Alassio insieme all’équipe medica del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo.

Nonostante i soccorsi tempestivi e le manovre salvavita effettuate sul luogo del seinistro, per Michele Casamassimo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto constatare il decesso direttamente sul posto.

La dinamica dell’investimento è ora al vaglio della Polizia Stradale di Savona, che ha eseguito tutti i rilievi necessari e gli accertamenti planimetrici per ricostruire con precisione quanto accaduto e definire eventuali responsabilità.

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