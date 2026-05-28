È il carabiniere Bernardo De Sio il centauro di 35 anni che ha perso la vita nello scontro a Torino

TORINO – Era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino, dove dopo poco è deceduto, Bernardo De Sio, il brigadiere dei carabinieri di 35 anni rimasto coinvolto in uno scontro stradale.

Cosa è successo

È successo tutto all’ora di pranzo di ieri, intorno alle 12, all’angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Qui, per cause in fase di accertamento, De Sio alla guida di una Fantic Caballero 500 Rally e la conducente dell’automobile, una Fiat Panda, si sono scontrati.

L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono giunti subito i soccorsi; il personale sanitario del 118 ha subito praticato le manovre di rianimazione sul 30enne, andato in arresto cardiaco. Il centauro è stato trasportato in condizioni molto critiche al Cto di Torino, ma qui poco dopo è stato dichiarato il suo decesso.

Bernardo De Sio era in servizio nella caserma di via Valfrè per conto della legione Piemonte e Valle d’Aosta ed era originario di Monte Sant’Angelo, nella provincia di Foggia.

Sono in corso le indagini per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione sembra che, a causare la tragedia, potrebbe essere stata una mancata precedenza.

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