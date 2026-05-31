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MotoGp, Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia, Bagnaia è terzo

Grande partenza di Pecco, che a metà gara deve cedere il passo alle due Aprilia
Gabriele Farina

Pubblicato

11 ore fa

il

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MUGELLO – Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGp davanti a Martin e a Bagnaia, autore di una splendida gara.

Il pilota di Chivasso è partito alla grande, sfilando Martin e Bezzecchi nel primo giro e prendendo la testa della corsa.

I due piloti italiani tengono la testa, riuscendo anche a allungare un po’ sul resto del gruppo. Poi al giro 14 Bazzecchi attacca e passa Pecco, che due giri dopo deve lasciare il passo anche a Martin.

Le posizioni si cristallizzano e non cambiano più fino alla fine. Dietro di loro Ogura, Di Giannantonio, Acosta, Marquez, R. Fernandez, Aldeguer e Moreira.

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