MotoGp, Bezzecchi vince il Gran Premio d’Italia, Bagnaia è terzo

MUGELLO – Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGp davanti a Martin e a Bagnaia, autore di una splendida gara.

Il pilota di Chivasso è partito alla grande, sfilando Martin e Bezzecchi nel primo giro e prendendo la testa della corsa.

I due piloti italiani tengono la testa, riuscendo anche a allungare un po’ sul resto del gruppo. Poi al giro 14 Bazzecchi attacca e passa Pecco, che due giri dopo deve lasciare il passo anche a Martin.

Le posizioni si cristallizzano e non cambiano più fino alla fine. Dietro di loro Ogura, Di Giannantonio, Acosta, Marquez, R. Fernandez, Aldeguer e Moreira.

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