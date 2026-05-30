Proseguono le ricerche del 12enne che si è tuffato nel fiume Sesia a Vercelli e non è riemerso

VERCELLI – Risulta ancora disperso il giovanissimo scomparso nel fiume Sesia a Vercelli. Il dodicenne si è tuffato venerdì, quando si era recato sul fiume a fare il bagno con gruppetto di amici, appena fuori città, e non è più riemerso. I ragazzini avrebbero ignorato il divieto di balneazione in una zona molto frequentata ma già teatro di numerosi incidenti e diversi salvataggi: il pericolo maggiore di questo corso d’acqua è rappresentato dalle improvvise variazioni di profondità. In pochi metri, infatti, il fiume passa da zone basse e apparentemente percorribili a piedi a vere e proprie fosse profonde diversi metri. Saranno comunque gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme sarebbero stati gli amici del dodicenne disperso.

Le ricerche continuano senza sosta: al lavoro ci sono i Vigili del fuoco con il nucleo Saf e, a monitorare dall’alto, si è alzato anche l’elicottero del 115. Le ricerche sono coordinate da Carabinieri e anche dalla Polizia. Le squadre impegnate nelle ricerche stanno battendo sia il letto del fiume sia le sponde, ma le operazioni sono complicate in alcuni punti dal deposito di materiale trasportato dall’acqua.

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e consentire il posizionamento dei mezzi, il ponte sul Sesia è stato parzialmente chiuso al traffico, con la viabilità regolata a senso unico alternato.

Aggiornamento: è stato trovato il corpo senza vita del ragazzo scomparso.

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