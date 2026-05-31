WWE a Torino, Montez Ford accolto in Regione: il Piemonte protagonista mondiale con Clash in Italy

TORINO – Torino si conferma sempre più capitale dei grandi eventi internazionali. A poche ore dal debutto assoluto in Italia di “Clash in Italy“, il primo Premium Live Event della WWE ospitato nel nostro Paese, il Grattacielo Piemonte ha fatto da scenario a un incontro simbolico tra le istituzioni regionali e il mondo del wrestling mondiale.

Nella mattinata di oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale Paolo Bongioanni hanno accolto all’ultimo piano della sede istituzionale la delegazione degli organizzatori dell’evento e la Superstar della WWE Montez Ford, arrivato a Torino per la due giorni di spettacolo in programma all’Inalpi Arena.

L’incontro ha rappresentato un momento di celebrazione per un appuntamento destinato a entrare nella storia dello sport-spettacolo italiano. Per la prima volta, infatti, la WWE ha scelto l’Italia come sede di uno dei suoi eventi di punta, richiamando migliaia di appassionati e registrando il tutto esaurito per entrambe le serate.

Dal grattacielo più alto del Piemonte, con vista sullo skyline torinese e sull’arco alpino, Montez Ford ha potuto ammirare il territorio che ospita l’evento, mentre le istituzioni hanno sottolineato l’importanza strategica dell’arrivo della più importante federazione di wrestling del mondo.

Clash in Italy

«La Superstar della WWE, ospite oggi nella casa di tutti i piemontesi, ci ha trasmesso uno straordinario entusiasmo e un’energia travolgente», hanno dichiarato Cirio e Bongioanni. «Vedere il campione del ring mondiale ammirare il panorama della nostra terra dall’ultimo piano del Grattacielo Piemonte è stato il benvenuto più alto e sorprendente che potessimo offrire. Accogliere la WWE conferma la centralità internazionale conquistata dal nostro territorio, diventato ormai una meta di primissimo piano grazie a una strategia decisa e lungimirante di attrazione dei grandi eventi».

Secondo la Regione, manifestazioni di questo livello rappresentano un’opportunità importante non soltanto sul piano sportivo e dell’intrattenimento, ma anche sotto il profilo turistico ed economico. L’arrivo di migliaia di spettatori da tutta Italia e dall’estero contribuisce infatti a generare ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione e commercio locale.

L’appuntamento con la WWE si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha portato il Piemonte a ospitare eventi di rilievo internazionale in discipline diverse, dal tennis al ciclismo, dal volley al basket. Ora anche il wrestling entra nel portfolio delle grandi manifestazioni capaci di attrarre pubblico globale e attenzione mediatica.

Particolarmente significativa sarà anche la promozione del territorio attraverso i canali ufficiali della WWE. Le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche piemontesi saranno infatti protagoniste di video istituzionali proiettati sui maxischermi dell’Inalpi Arena e di una clip dedicata destinata alla distribuzione internazionale sulla piattaforma streaming che trasmette l’evento.

Un’occasione di visibilità senza precedenti per il Piemonte, che potrà così raggiungere milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alla diffusione globale dello show.

Dopo la serata inaugurale di “Clash in Italy”, la festa del wrestling proseguirà lunedì 1° giugno con una puntata speciale di WWE Raw, completando una due giorni destinata a lasciare il segno nella storia dell’intrattenimento sportivo italiano e a rafforzare ulteriormente il ruolo di Torino come città capace di ospitare eventi di respiro internazionale.

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