Giro d’Italia Women, Elisa Balsamo vince anche la seconda tappa e tiene la maglia rosa

CAORLE – Questo inizio del Giro d’Italia Women ha una firma sola: Elisa Balsamo. L’atleta cuneese ha vinto infatti anche la seconda tappa sul traguardo di Caorle, dopo essersi aggiudicata in maniera rocambolesca la prima tappa ieri.

La seconda è stata la classica tappa in linea in cui nessuno ha provato seriamente la fuga, così la UAE team Adq ha preso la testa negli ultimi chilometri controllando il finale e portando Lara Gillespie in ottima posizione per lo sprint.

Sul traguardo però l’ha spuntata di nuovo Elisa Balsamo, davanti a Gillespie e Chiara Consonni. Per lei la soddisfazione di vincere in maglia rosa.

La nuova classifica vede l’azzurra in maglia rosa con 8 secondi di vantaggio su Gillespie e 12 su Consonni, in pratica gli abbuoni di oggi.

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