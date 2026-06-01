Festa della Repubblica: castelli e palazzi reali gratis in tutto il Piemonte per il 2 giugno

PIEMONTE – Il 2 giugno si trasforma nell’occasione perfetta per commemorare e rievocare la storia, approfittando della possibilità di visitare gratuitamente (o con pochi euro) siti culturali. Domani, in occasione della Festa della Repubblica, i Musei Nazionali del Piemonte spalancano le porte delle Residenze Sabaude, di storiche abbazie e di aree archeologiche, regalando ai cittadini e ai turisti una giornata all’insegna del patrimonio culturale.

Da non perdere

La vera sorpresa di quest’anno attende i visitatori nel cuore di Torino, a Palazzo Carignano. Gli Appartamenti dei Principi debutti infatti con un inedito percorso immersivo nella storica Sala dei Valletti a piedi. Un’esperienza scenografica fatta di videoproiezioni e specchi che svelano i segreti del progetto settecentesco di Guarino Guarini (apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14:15 alle 18).

Sempre in città, anche la splendida Villa della Regina aprirà le sue porte gratuitamente dalle 9:30 alle 18.

FUori Torino

Spostandosi fuori porta, il menu culturale si arricchisce di grandi mostre d’arte incluse nel percorso gratuito:

Castello di Agliè (ore 9-13, 14-19): le sculture contemporanee di Jessica R. Carroll dedicate alla natura dialogano con le sale storiche.

Castello di Racconigi (ore 9-19): porte aperte per le sale reali, mentre il parco sarà accessibile solo dalle 12:00 dopo il passaggio della corsa podistica StraRacconigi 2026 .

Castello di Moncalieri (ore 10-18): fa eccezione alla gratuità ma merita una visita per l’omaggio multimediale e teatrale a Emily Dickinson “Fammi un quadro del sole”, accessibile con biglietto ordinario a 7 euro.

Citiamo inoltre l’Abbazia di Vezzolano (aperta dalle 10 alle 18), l’Area Archeologica di Industria e i resti romani di Augusta Bagiennorum.

Chi invece non vuole rinunciare al fascino delle Langhe può optare per il suggestivo Castello di Serralunga d’Alba, accessibile per l’occasione a una tariffa speciale ridotta di soli 4 euro.

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