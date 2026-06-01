Claudio Baglioni, il GrandTour slitta al 2027: l’ultimo concerto della carriera sarà a Torino

TORINO – Il tanto atteso “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni è stato ufficialmente posticipato al 2027.

Il debutto, inizialmente fissato per lunedì 29 giugno 2026 nell’iconica Piazza San Marco a Venezia, è dovuto slittare a causa una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano. I medici hanno imposto all’artista una prognosi tassativa di 90 giorni di riposo assoluto e cure, costringendo l’organizzazione a riprogrammare l’intero calendario delle date.

Il tour dei 40 anni e l’addio definitivo alle scene

Il rinvio aggiunge un carico emotivo ancora più forte a un progetto che era già attesissimo. Il “GrandTour – La vita è adesso” è stato infatti annunciato da Baglioni come l’ultimo grande tour itinerante della sua lunghissima e straordinaria carriera.

Nato per celebrare i 40 anni dall’uscita dello storico album “La vita è adesso” (pubblicato nel 1985 e tuttora tra i più venduti della storia della discografia italiana), lo show rappresenterà l’ultima occasione per vedere il musicista dal vivo nelle grandi piazze del Paese.

Piazza San Carlo ospiterà l’ultimo show in assoluto

In questa rivoluzione forzata del calendario, la città della Mole assume quindi un ruolo centrale e memorabile. Il concerto inizialmente previsto all’ombra dei monumenti torinesi per il 18 settembre 2026 è stato riprogrammato al 17 settembre 2027.

L’appuntamento in Piazza San Carlo a Torino sarà, a tutti gli effetti, l’ultimo concerto in assoluto della carriera di Claudio Baglioni. Sarà proprio il salotto buono di Torino a raccogliere l’ultimo applauso e a salutare uno dei più grandi poeti della canzone d’autore italiana, in una serata che si preannuncia fin d’ora storica e indimenticabile.

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