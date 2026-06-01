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Cinema all’aperto gratuito a Torino: torna “Un’Estate al Cinema” con 35 eventi e grandi ospiti

Torna la rassegna gratis dal 4 giugno all’8 agosto tra a Torino, Moncalieri e Exilles
Chiara Scerba

Pubblicato

17 ore fa

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TORINO – Con l’arrivo della bella stagione e del grande caldo, si rinnova uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini: il cinema d’estate all’aperto. Da giovedì 4 giugno fino all’8 agosto 2026, il nostro territorio tornerà a riempirsi di grande schermo grazie alla 14ª edizione di “Un’Estate al Cinema”.

Per approfondire:

La storica rassegna diffusa, promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), si presenta quest’anno con un palinsesto ancora più ricco che vanta 35 appuntamenti gratuiti, 30 film, 2 workshop e 6 talk con oltre 20 ospiti internazionali.

I luoghi

La forza della rassegna risiede nella sua capacità di fare rete dal basso e di accendere i riflettori su ben 11 spazi diversi del territorio, con un’attenzione speciale per le periferie urbane.

I film e gli incontri animeranno i cortili, i giardini e gli hub culturali di diversi quartieri torinesi e fuori città:

  • Barriera di Milano e San Donato: con proiezioni e incontri al Community Hub di via Baltea, ai Bagni di via Agliè e attraverso le realtà delle Raffinerie Sociali e Sa Lolla.

  • Torino Sud e Centro: tappe fisse alla storica Cascina Roccafranca, al Centro Interculturale della Città di Torino (che festeggia quest’anno i suoi 30 anni), al Giardino della Magnolia della Pastorale Migranti, al Centro Studi Sereno Regis e al Circolo dei lettori.

  • Fuori città (Moncalieri e Alta Valle di Susa): l’arena estiva si sposta anche all’aperto a Val Cenasco Landhouse (Moncalieri) e nel Comune di Exilles, tra il Padiglione Natura e la Frazione Morliere.

I grandi temi e la mappa dei film in cartellone

I titoli scelti per questa edizione 2026 compongono un mosaico di generi e riflessioni, affrontando tematiche sociali cruciali senza dimenticare l’intrattenimento per famiglie e i grandi classici. I filoni principali toccano:

  • Inclusione sociale e creatività: storie di riscatto e di diritti, tra cui spiccano Giovani madri dei fratelli Dardenne, il documentario Tanto di cappello sugli artisti di strada, e film cult come Si può fare e Sì, chef!. Non manca l’animazione per tutte le età, come Dragon Trainer (proiettato in collaborazione con la UILDM per la Walk of Life).

  • Migrazioni e accoglienza: pellicole intense che intrecciano i flussi migratori alla storia dei territori, come Non dirmi che hai paura, The Milky Way di Luigi D’Alife e il poetico Manodopera di Alain Ughetto.

  • La questione palestinese: focus dedicato con le proiezioni di The Sea e Tutto quello che resta di te.

  • Ambiente, natura e cinema d’autore: una serie di appuntamenti dedicati al legame con la Terra, come Ambin – La roccia e la piuma, Il buco di Frammartino, Il pianeta azzurro e la chiusura dell’8 agosto a Exilles con Il vento fa il suo giro. Spazio anche ai capolavori internazionali come Una vera storia di David Lynch.

I grandi ospiti: dai registi al filosofo Benasayag

Oltre alle proiezioni all’aperto, il festival si arricchisce di dibattiti e momenti formativi con registi del calibro di Maurizio Zaccaro, Sergio Scavio e Angelo D’Agostino.

L’evento clou è atteso il 4 luglio ai Bagni di via Agliè (Barriera di Milano), dove la rassegna ospiterà il celebre filosofo, psicanalista e neuroscienziato argentino Miguel Benasayag. In dialogo con la curatrice d’arte pubblica Lisa Parola, Benasayag prenderà parte a un talk focalizzato sulle nuove generazioni e sulle forme espressive dei giovani nella società contemporanea.

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