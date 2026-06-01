Lavori sulla linea ferroviaria Novara-Biella: stop ai treni per nove giorni

NOVARA – Nuovi cantieri in vista per la rete ferroviaria piemontese, con conseguenti modifiche al servizio per i passeggeri. Regionale di Trenitalia ha comunicato che, da sabato 6 a domenica 14 giugno 2026, la circolazione subirà sostanziali variazioni sulla linea Novara-Biella a causa di una serie di lavori programmati tra le stazioni di Novara e Agognate.

Cosa cambia?

Per garantire la continuità del servizio e limitare i disagi sul territorio durante i nove giorni di cantiere, l’intera offerta ferroviaria tra le due città sarà sospesa e sostituita da un servizio di autobus sostitutivi.

I canali di vendita di Trenitalia e i sistemi informativi delle stazioni saranno aggiornati con i nuovi orari temporanei dei bus e con tutte le variazioni, nel caso si verificassero.

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