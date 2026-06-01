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Vercelli, scatta la raccolta fondi per la famiglia di Mass, il 12enne annegato nel Sesia
La comunità locale si stringe nel dolore attorno alla famiglia
VERCELLI – Dopo il drammatico ritrovamento del corpo di Mass Fall, il dodicenne vercellese scomparso venerdì scorso nelle acque del fiume Sesia, la comunità locale si stringe nel dolore attorno alla famiglia del ragazzo mettendo in moto le prime concrete reti di solidarietà.
La mobilitazione di scuola e parrocchia
La parrocchia di San Giuseppe e il progetto Antidispersione scolastica della scuola media Avogadro di Vercelli hanno attivato ufficialmente una raccolta fondi, le cui offerte verranno consegnate direttamente ai genitori della giovane vittima nella giornata di domenica.
La dirigente dell’istituto comprensivo “Rosa Stampa”, Lina Arminante, ha espresso a nome di tutti i docenti, degli studenti e del personale Ata un commosso cordoglio: “Siamo tutti increduli, basiti. Di fronte ad una tragedia così grande la domanda ‘come si può morire a questa età e in questo modo?’ resta senza risposta, lasciando spazio solo ad un dolore lacerante”.
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