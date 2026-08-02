A fuoco la pineta di Mornese, al lavoro Vigili del fuoco e Aib

MORNESE – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno della pineta di Mornese, nell’Alessandrino. Sul posto circa 80 operatori, tra Vigili del fuoco e squadre Aib ,per contenere e domare le fiamme. Impressionante la colonna di fumo in emissione dall’area interessata.

Da Torino è atteso l’arrivo di un elicottero per l’eventuale evacuazione di una famiglia.

Il Comune ha chiesto alla cittadinanza di non recarsi sul posto (la zona dei Pianoni) né alle aree limitrofe, di non ostacolare i soccorsi con la presenza di auto private o semplicemente curiosando, di rimanere a distanza di sicurezza e di seguire le indicazioni delle Forze dell’ordine.

La situazione viene seguita e monitorata dal Comune, che fornirà gli aggiornamenti relativi alle operazioni di spegnimento del rogo.

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