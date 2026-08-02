Fiamme in uno stabile in via Mercadante a Torino, due ustionati gravi

TORINO – Dopo il caso del 59enne ustionato gravemente ieri sera in corso De Gasperi, un altro incendio in appartamento è stata la causa del ferimento di due persone a Torino. Il rogo è divampato in via Mercadante, nel quartiere Barriera di Milano: secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate al quinto piano di uno stabile di sette piani.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, mobilitando i soccorsi. Il personale sanitario del 118 di Azienda Zero è giunto tempestivamente ha prestato le prime cure a due persone rimaste ustionate, poi trasportate d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale San Giovanni Bosco. Soccorse in tutto otto persone. Nessuno in gravi condizioni tra chi respirato il fumo, ma quattro persone rimaste lievemente intossicate sono state trasportate negli ospedali Molinette e Giovanni Bosco. Due le persone lievemente ustionate e medicate sul posto che non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo, nella messa in sicurezza dell’edificio e nell’evacuazione preventiva dei residenti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. Le cause dell’accaduto sono in via di accertamento.

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