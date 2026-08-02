Finiscono fuori strada a Bagnolo Piemonte e si ribaltano con l’auto: muore una giovane, tre ricoverati al Cto

BAGNOLO PIEMONTE – Tragedia sulle strade cuneesi nella notte. A Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, poco dopo le 2.30, è scattato l’allarme per un’auto finita fuori strada con a bordo quattro giovani. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Il veicolo su cui si trovavano i ragazzi ha impattato contro un muro di contenimento e ha terminato la corsa fuori strada, ribaltandosi contro una cancellata di un’abitazione privata. All’arrivo dei soccorritori la situazione è parsa immediatamente gravissima.

A nulla sono serviti i soccorsi prestati a una giovane, classe 2004, residente a Nichelino (TO), che era tra i passeggeri.

Gli altri tre ragazzi presenti a bordo sono stati trasportati con volo notturno dell’eliambulanza al Cto di Torino. Non sono note al momento le loro condizioni.

Sul posto hanno operato i sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero, i vigili del fuoco, arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge, e i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nel giro di pochi giorni lungo la strada che collega Bagnolo Piemonte a Montoso. Nella serata di giovedì 30 luglio era rimasta vittima una donna alla guida del suo scooter, dopo essere precipitata in una scarpata.

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