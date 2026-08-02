Incendi nel Vco: ancora numerosi roghi attivi, spento un nuovo fronte a Mergozzo

VERBANO-CUSIO-OSSOLA – Ancora fiamme nel Verbano. Cinque i focolai in cui le squadre di Vigili del fuoco e volontari Aib sono impiegate.

Gli incendi attivi

A Crevoladossola, le squadre di terra sono impegnate nella difesa di alcune baite sugli alpeggi. A Foppiano, comune di Formazza, è stato segnalato un punto di fumo che è oggetto di verifiche, e a Calasca Castiglione si è verificato un incendio di prateria alpina in quota. In Val Grande, a Pogallo (nel comune di Cossogno), proseguono gli interventi dei mezzi aerei, mentre in Valle Cannobina, sul monte Limidario, sono in corso attività di monitoraggio per alcune riprese dell’incendio che nei giorni scorsi era stato domato.

A supporto delle operazioni sono impiegati mezzi aerei, tra cui Canadair ed elicotteri.

I fronti domati

Nella giornata di ieri, le squadre erano intervenute nel territorio di Trontano per un rogo di vegetazione raggiungibile via terra. Il tempestivo intervento degli operatori ha consentito di domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’area boschiva. Sempre ieri, alle 17,30, diverse squadre dei Vigili del fuoco sono dovute intervenire nel comune di Mergozzo per un rogo divampato in un’area boscata e impervia.

All’arrivo dei soccorsi le fiamme avevano già interessato circa 100 metri quadrati di sterpaglie ai margini della vegetazione. Grazie al prezioso aiuto del Corpo Aib, i pompieri sono riusciti a estinguere il rogo e a bonificare la zona.

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