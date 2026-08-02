Motociclista 52enne perde la vita in uno scontro con un’auto a Bussoleno. Una donna ferita gravemente

BUSSOLENO – Un drammatico scontro stradale si è verificato oggi pomeriggio a Bussoleno (TO). L’impatto ha coinvolto un’auto e una moto sulla strada provinciale 24, all’altezza del ponte Vernetto: il motociclista, un uomo di 52 anni, è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

È rimasta ferita anche una donna che viaggiava sulla moto, ed è stata trasportata in codice rosso al Cto di Torino, mentre la persona a bordo dell’automobile ha riportato conseguenze lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso per prestare le prime cure ai feriti. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale di Susa, a cui sono affidati i rilievi e la gestione della viabilità per ricostruire la dinamica dello schianto.

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