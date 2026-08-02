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Tour de France Femmes, Elisa Balsamo seconda nella tappa Aigle/Genève

Seconda tappa del Tour, l’olandese Wiebes
Marco Lovisolo

Pubblicato

56 secondi fa

il

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CUNEO – Vince ancora Lorena Wiebes, ma ottima gara anche per Elisa Balsamo. L’atleta olandese del team SD Worx-Protime chiude in testa anche la seconda tappa del Tour de France Femmes, partita da Aigle per arrivare a Ginevra (147,9 km).

Per approfondire:

Wiebes, già in maglia gialla, ha lanciato un lungo sprint nel finale di gara oggi, lasciando le avversarie distanti. Riejanne Markus aveva in realtà pregustato la vittoria dopo un un attacco in solitaria dai – 40 km, ma a 500 metri dall’arrivo è stata recuperata dal plotone, da cui è emersa Wiebes. Dietro di lei, la cuneese Elisa Balsamo, terza Marianne Vos.

Domani il Tour de France Femmes ripartirà da Ginevra e farà rotta verso Poligny.

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