CronacaTorino
Ciclista finisce contro un palo a Torino, ricoverato in codice rosso
Stava percorrendo la strada della Vetta della Maddalena
TORINO – Stava percorrendo la strada della Vetta della Maddalena, a Torino, il ciclista che si è scontrato contro un palo attorno alle 12.30 di oggi.
Lo sportivo è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero; sul posto anche il Servizio regionale di elisoccorso che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Cto.
In aggiornamento…
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