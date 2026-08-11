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CronacaTorino

Ciclista finisce contro un palo a Torino, ricoverato in codice rosso

Stava percorrendo la strada della Vetta della Maddalena
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 ore fa

il

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TORINO – Stava percorrendo la strada della Vetta della Maddalena, a Torino, il ciclista che si è scontrato contro un palo attorno alle 12.30 di oggi.

Per approfondire:

Lo sportivo è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero; sul posto anche il Servizio regionale di elisoccorso che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Cto.

In aggiornamento…

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