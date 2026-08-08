È stato arrestato per tentato omicidio l’uomo di 73 anni che ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese

LANZO TORINESE – È stato arrestato dai carabinieri l’automobilista di 73 anni che, nella mattinata di oggi, ha investito sei ciclisti, poi è tornato indietro con l’auto e li ha travolti nuovamente a Lanzo Torinese. Alcuni sono rimasti feriti gravemente.

Il 73enne è accusato di tentato omicidio ed è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, il gruppo di ciclisti – residenti nei comuni di Settimo Torinese, San Mauro e San Raffaele Cimena – era partito all’alba per un’escursione ciclistica nelle valli di Lanzo. Poi, lungo la strada che va al ponte di Coassolo, l’uomo alla guida di una automobile, diretta verso Coassolo, ha avuto un diverbio con gli sportivi dopo un sorpasso.

Da qui il folle gesto: il conducente ha, prima, arrestato la marcia per poi ingranare la retromarcia a tutta velocità, abbattendosi sui ciclisti. Dopo un iniziale tentativo di fuga, l’aggressore avrebbe eseguito una repentina inversione a U, scagliandosi per la seconda volta contro chi provava a fermarlo, prima di dileguarsi definitivamente. Per poi, infine, consegnarsi ai carabinieri.

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