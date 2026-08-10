Benidorm, incubo a fine vacanza per quattro giovani torinesi: aggressione e rapina nella notte. La storia

TORINO – Quella che doveva essere l’ultima serata di vacanza prima del rientro a Torino si è trasformata in un incubo per un gruppo di quattro giovani torinesi in vacanza a Benidorm, in Spagna. A raccontarci quanto successo è la signora Michela F. madre di uno dei giovani in vacanza.

Cosa è successo

Intorno alle 2 di notte, uno dei ragazzi ha deciso di rientrare anticipatamente in hotel da solo. Lungo il tragitto è stato circondato, aggredito con violenza e colpito con diversi calci da un gruppo di persone. Gli aggressori gli hanno poi sottratto il telefono cellulare, il denaro contante e tutti i documenti personali.

L’episodio ha fatto scattare immediatamente una doppia emergenza. Senza documenti d’identità, il giovane rischiava infatti di non poter salire sul volo Wizz Air previsto per la giornata di ieri con destinazione Italia. Per tutta la mattinata la famiglia ha mantenuto i contatti con la Farnesina e il Consolato italiano competente per sbloccare la situazione burocratica e consentire il rimpatrio.

Sul posto, uno degli amici della vittima – il giovane torinese Andrea – è rimasto costantemente al suo fianco per aiutarlo a sporgere denuncia presso le autorità locali e per ricostruire l’accaduto con il personale aeroportuale.

Dura la reazione della madre di Andrea, che ha voluto segnalare l’accaduto per accendere i riflettori sia sulla sicurezza dei giovani all’estero, sia sulle criticità burocratiche che colpiscono chi viene derubato dei documenti fondamentali per il rientro in patria.

La testimonianza si conclude con un appello alla prudenza rivolto ai ragazzi in viaggio – con l’invito a muoversi sempre in gruppo durante le ore notturne e a utilizzare mezzi di trasporto sicuri – e con una sollecitazione alle istituzioni affinché la tutela e l’assistenza concreta dei cittadini italiani all’estero restino una priorità costante.

Resta inoltre una forte amarezza nei confronti delle istituzioni. In un momento in cui anche i rapporti politici tra Italia e Spagna sono particolarmente tesi, ritengo che la tutela concreta dei cittadini italiani all’estero, soprattutto dei più giovani, debba essere una priorità assoluta.

Conclude la signora Michela.

I ragazzi sono atterrati a Malpensa nella serata di ieri con volo Wizzair W46418 proveniente da Alicante.

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