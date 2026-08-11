Era scomparsa da giorni: ritrovato in un canale del Novarese il corpo della 74enne

NOVARA – Tragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi nel Novarese: il corpo privo di vita rinvenuto in un canale irriguo lungo la sponda sinistra del torrente Agogna, nel tratto compreso tra Torrion Quartara e Lumellogno, appartiene alla donna di 74 anni affetta da Alzheimer di cui si erano perse le tracce da alcuni giorni.

A dare l’allarme è stato un agricoltore della zona, recatosi sul posto per verificare il flusso d’acqua nei campi dopo il ripristino dell’erogazione irrigua, interrotta lo scorso 6 agosto a causa della siccità. Notata la presenza del corpo nel corso d’acqua, l’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara con la squadra del nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) per il recupero della salma, insieme ai carabinieri della compagnia locale a cui sono affidati i primi rilievi. A poca distanza dal punto del ripescaggio, lungo l’argine del canale, gli investigatori hanno rinvenuto un paio di scarpe riconducibili alla donna.

La 74enne si era allontanata dalla propria abitazione di Novara nel pomeriggio di venerdì. L’ultimo contatto risaliva alle 21 della stessa sera, quando aveva effettuato una breve telefonata ai familiari prima di far perdere definitivamente le proprie tracce. Le indagini e gli accertamenti medico-legali dovranno ora chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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