Com’erano le estati piemontesi prima dell’aria condizionata? Le cose che abbiamo dimenticato

TORINO – C’è stato un tempo in cui arrivava luglio e in Piemonte si faceva una cosa che oggi sembra quasi impossibile: si aspettava che arrivasse la sera per stare un po’ meglio.

Niente telecomandi da cercare sul comodino, nessuno split acceso per tutta la notte, nessuna app per decidere a quanti gradi impostare la camera da letto.

Il caldo c’era anche allora, naturalmente. Ma il modo di affrontarlo era completamente diverso.

E per chi è cresciuto in Piemonte qualche decennio fa, certe abitudini sono rimaste nella memoria.

Le persiane chiuse durante il giorno

La prima regola era semplice: il sole non doveva entrare in casa.

Le finestre venivano spalancate al mattino presto, quando l’aria era ancora fresca, e poi arrivavano persiane, tapparelle o tende.

La casa rimaneva più buia, ma anche più vivibile.

Era una strategia semplice, che ancora oggi può essere efficace: evitare che il calore entri nelle ore più calde e arieggiare quando la temperatura esterna scende.

Il ventilatore era il grande alleato

Il ventilatore non è certo un’invenzione recente.

Ma per moltissime famiglie era l’unico apparecchio destinato a muovere l’aria nelle giornate più calde.

Quello a piantana in soggiorno, quello piccolo sul comodino, oppure il vecchio ventilatore rumoroso che sembrava avere soltanto due velocità: “forte” e “ancora più forte”.

Non abbassava davvero la temperatura della stanza.

Ma bastava per rendere sopportabile una notte d’estate.

Le finestre aperte tutta la notte

Quando finalmente arrivava la sera, si apriva tutto.

Finestre, balconi, persiane.

L’obiettivo era creare quella corrente d’aria che permetteva alla casa di perdere un po’ del calore accumulato durante il giorno.

A Torino e nelle altre città della pianura, però, non sempre funzionava.

Quando arrivavano afa e umidità, la notte poteva essere comunque difficile.

Il ghiaccio aveva un ruolo importante

Prima che il frigorifero diventasse uno degli elettrodomestici più scontati della casa e prima della diffusione di freezer e macchine per il ghiaccio, anche una semplice bevanda fresca aveva qualcosa di speciale.

Anguria, melone, granite, ghiaccioli e gelati diventavano piccoli strumenti contro il caldo.

E il viaggio fino al bar sotto casa poteva trasformarsi nella parte migliore del pomeriggio.

Le fontane erano un piccolo refrigeratore naturale

Per i bambini, soprattutto, l’estate significava acqua.

Fontane, piscine comunali, torrenti, laghi e fiumi diventavano luoghi dove cercare un po’ di sollievo.

In città bastava anche una fontana.

Fuori Torino, invece, una gita in montagna poteva essere la soluzione perfetta: bastava salire di quota per trovare temperature decisamente più gradevoli.

La sera si viveva fuori

Quando la casa diventava troppo calda, una soluzione era semplicissima: uscire.

Una passeggiata dopo cena, una panchina, un cortile, una piazza.

Per molte famiglie era normale trascorrere fuori casa una parte della serata proprio perché all’aperto, dopo il tramonto, si stava meglio.

Oggi può sembrare una scena nostalgica.

Ma era anche una necessità molto concreta.

Dormire era tutta un’altra storia

Il vero banco di prova arrivava di notte.

Il pigiama leggero, le lenzuola ridotte al minimo, la finestra aperta e il ventilatore acceso.

Qualcuno si spostava nella stanza più fresca della casa.

Altri cercavano il posto migliore vicino alla finestra.

E c’era sempre qualcuno che diceva:

“Vedrai che stanotte arriva il temporale.”

Perché il temporale estivo, oltre a essere uno spettacolo, significava spesso qualche ora di sollievo.

E poi è cambiata anche la nostra casa

C’è un’altra differenza fondamentale.

L’aria condizionata nelle abitazioni italiane ha iniziato a diffondersi soprattutto dagli anni Novanta, con una forte crescita nei primi anni Duemila. Secondo un’analisi ENEA, la presenza di condizionatori nelle famiglie era del 2% nel 1995 ed era salita al 20,2% nel 2003.

Oggi il condizionatore è diventato molto più comune.

Un tempo, invece, la strategia era soprattutto quella di adattarsi al caldo.

Abbassare le tapparelle.

Cercare l’ombra.

Aspettare la sera.

Bere qualcosa di fresco.

Andare in piscina.

Salire in montagna.

E sperare che arrivasse un temporale.

Forse è questo che abbiamo dimenticato

Non necessariamente estati senza caldo.

Abbiamo dimenticato soprattutto un altro modo di vivere l’estate.

Le case buie nelle ore centrali, le finestre aperte al tramonto, le serate trascorse in strada, il gelato mangiato lentamente perché si scioglieva troppo in fretta.

E forse è proprio questo che rende quei ricordi così potenti.

Perché quando arriva una notte d’agosto in cui Torino supera ancora i 25 gradi e il sonno non arriva, qualcuno finisce inevitabilmente per pensare:

“Una volta come facevamo?”

La risposta è semplice.

Facevamo quello che potevamo.

E, in qualche modo, ci eravamo abituati.

Qual è il tuo ricordo delle estati piemontesi di una volta? La casa dei nonni, il ventilatore, le notti con le finestre spalancate, le vacanze in montagna o quel temporale che arrivava sempre al momento giusto?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese