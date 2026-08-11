Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 11 agosto 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Tornano questa sera le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, con l’attenzione degli appassionati puntata sul concorso di oggi. La sestina vincente mette infatti in palio un jackpot stellare pari a 207,6 milioni di euro, un montepremi tra i più alti mai registrati che continua a salire dopo i ripetuti “ritardi” del punto 6.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Estrazioni in diretta a partire dalle 20.
Ecco i numeri del Lotto di martedì 11 agosto 2026:
Bari: 38 – 79 – 5 – 70 – 31
Cagliari: 45 – 2 – 53 – 56 – 19
Firenze: 87 – 60 – 82 – 73 – 53
Genova: 64 – 78 – 82 – 42 – 41
Milano: 40 – 88 – 34 – 30 – 43
Napoli: 72 – 21 – 71 – 68 – 63
Palermo: 15 – 82 – 18 – 33 – 23
Roma: 31 – 4 – 87 – 10 – 55
Torino: 64 – 29 – 48 – 23 – 9
Venezia: 17 – 41 – 45 – 19 – 43
Nazionale: 60 – 14 – 52 – 58 – 18
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’11 agosto sono:
2 – 4 – 5 – 15 – 17 – 21 – 29 – 31 – 38 – 40 – 41 – 45 – 60 – 64 – 72 – 78 – 79 – 82 – 87 – 88
Numero oro: 38
Doppio oro: 38, 79
Extra: 10 – 18 – 19 – 23 – 30 – 33 – 34 – 42 – 48 – 53 – 56 – 68 – 70 – 71 – 73
I numeri del Superenalotto dell’11 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 8 – 19 – 38 – 53 – 66 – 79
Il numero Jolly è: 90
Il numero Superstar è: 49
Il Jackpot del Superenalotto dell’11-08-2026 è di 206,7 milioni di euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 13 agosto 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Bari 67 (manca da 146 estrazioni)
Venezia 31 (manca da 104 estrazioni)
Milano 65 (manca da 91 estrazioni)
Milano 39 (manca da 84 estrazioni)
Palermo 53 (manca da 83 estrazioni)
Firenze 53 (manca da 82 estrazioni)
Torino 37 (manca da 82 estrazioni)
Nazionale 52 (manca da 81 estrazioni)
Palermo 83 (manca da 79 estrazioni)
Nazionale 78 (manca da 78 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 agosto:
50 (manca da 72) – 77 (da 64) – 48 (da 55) – 5 (da 46) – 57 (da 45) – 41 (da 44)
I simboli estratti al Simbolotto
36 – NACCHERE
42 – CAFFÈ
18 – CERINO
16 – NASO
10 – FAGIOLI
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