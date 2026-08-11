CuneoSport
Europei di Nuoto, Sara Curtis è bronzo nei 100 stile libero
Per l’atleta di Savigliano si tratta di una conferma ad altissimo livello
SAVIGLIANO – L’atleta azzurra Sara Curtis conquista una splendida medaglia di bronzo nei 100 stile libero agli Europei di nuoto, chiudendo la finale con il tempo di 52.72, sfiorando il record italiano. Un risultato di straordinario valore che lascia impercettibile un pizzico di rammarico: l’argento è sfuggito per appena un centesimo di secondo.
La gara ha visto il dominio incontestato della cantera olandese. Il titolo europeo andato a Marrit Steenbergen, autrice di una prova maiuscola chiusa in 51.90 che le vale anche il nuovo record dei campionati. A completare la doppietta per i Paesi Bassi è stata Milou van Wijk, capace di toccare a 52.71 precedendo la Curtis di un soffio nel concitato sprint finale per la piazza d’onore.
Per la giovane di Savigliano si tratta di una conferma ad altissimo livello, che proietta il nuoto azzurro ancora una volta tra i vertici del panorama europeo.
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