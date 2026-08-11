Ha un malore e si accascia: 84enne muore in strada a Torino

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per un anziano di 84 anni morto a causa di un malore.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l’uomo stava passeggiando su via San Marino quando, intorno all’ora di pranzo di oggi, è stato colto da un malore. L’anziano si è quindi accasciato improvvisamente davanti al civico 72.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare nulla per l’84enne se non dichiararne il decesso. Sul posto anche la polizia di Stato. Il pensionato, che si è scoperto essere residente lì vicino, non aveva con sé i documenti, dunque l’identificazione è stata inizialmente difficoltosa.

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