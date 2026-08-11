Il derubato e la ladra si ritrovano in sala d’attesa in commissariato: è successo a Torino

TORINO – Trova in commissariato la donna che lo ha derubato.

Tutto ha inizio quando un commerciante si presenta al commissariato di Polizia di Mirafiori a Torino per presentare denuncia per il furto del proprio borsello, contenente una importante somma di denaro. Lo scippo era avvenuto in mattinata presso il proprio luogo di lavoro.

Seduto in sala d’aspetto, l’uomo riconosce, fra gli altri utenti presenti in sala, proprio l’autrice del fatto. Il commerciante avvisa immediatamente i poliziotti, i quali lo fanno accomodare in un’altra stanza per evitare di essere visto dalla donna.

Quest’ultima, una 52enne, viene intanto ricevuta per sporgere la denuncia di smarrimento dei propri documenti e nel frattempo i poliziotti svolgono gli accertamenti del caso. Emerge che la donna, sottoposta agli arresti domiciliari, in mattinata aveva telefonato in commissariato, con tutta probabilità allo scopo di costruirsi un alibi. Aveva avvisato infatti della necessità improrogabile di dover uscire di casa per recarsi dapprima all’Asl, per prenotare una visita medica urgente, e successivamente negli uffici di Polizia per una denuncia.

La visione delle immagini di videosorveglianza dell’azienda hanno invece permesso alla Polizia di collocare la donna proprio sul luogo del furto. La stessa era entrata nei locali attraverso una porta del cortile e, approfittandosi di un momento di distrazione del titolare, si era impossessata del suo marsupio, contenente, oltre a diversi effetti personali, anche la somma di 1200 €.

Alla fine la 52enne è stata arrestata per evasione e denunciata per il furto commesso.

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