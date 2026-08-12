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Scontro tra due motociclisti in tangenziale a Torino: morto un ragazzo di 22 anni

Grave un ragazzo di 20 anni
Gabriele Farina

Pubblicato

6 secondi fa

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TORINO – Un grave scontro che ha visto coinvolte due moto si è verificato questa notte in tangenziale sud a Torino. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita, un altro, di appena 20 anni, è rimasto ferito.

Per approfondire:

L’impatto si è verificato intorno a mezzanotte all’altezza dell’uscita del Drosso e al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Azienda Zero. Per il ragazzo di 22 anni non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Il ventenne è stato stabilizzato sul posto e poi trasportao in codice rosso all’ospedale Cto.

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