Incendio al teatro Gobetti di Torino nella notte

TORINO – Un incendio è scoppiato in piena notte al teatro Gobetti, sede del Teatro Nazionale Stabile di Torino, in pieno centro cittadino, in via Rossini. Ad essere interessati dalle fiamme sono stati le zone degli uffici e del tetto.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3 di notte e l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e risolutivo. Al momento sono in corso le verifiche e la messa in sicurezza.

Si cerca ora di capire come è scaturito l’incendio. L’ipotesi più probabile è un cortocircuito all’impianto elettrico. Seguiranno aggiornamenti.

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