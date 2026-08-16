Estorsione a Pinerolo, arrestato mentre incassa 1.500 euro da un imprenditore

PINEROLO – Si sono appostati a distanza di sicurezza, hanno osservato il passaggio della busta e sono intervenuti nel momento esatto in cui il denaro è passato di mano. È finita con un arresto in flagranza per estorsione l’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Pinerolo nei confronti di un uomo di 37 anni, residente in città.

Il 37enne è ritenuto responsabile di ripetute richieste di denaro ai danni di un imprenditore del Pinerolese, che da alcune settimane sarebbe stato sottoposto a pressioni e intimidazioni.

Le richieste di denaro andavano avanti da settimane

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’imprenditore era finito nel mirino del 37enne, già noto ai Carabinieri della Compagnia di Pinerolo. Le richieste di denaro sarebbero proseguite nel tempo, accompagnate da modalità ritenute dagli investigatori insistenti e intimidatorie.

Una volta venuti a conoscenza della situazione, i militari hanno raccolto gli elementi necessari per organizzare un intervento durante l’ultimo appuntamento fissato per la consegna del denaro.

L’incontro è avvenuto all’aperto, in una zona appartata del comprensorio pinerolese. I Carabinieri hanno seguito a distanza lo scambio, aspettando il momento più opportuno per intervenire.

L’arresto dopo la consegna dei 1.500 euro

Il blitz è scattato non appena il 37enne ha ricevuto la busta contenente 1.500 euro. I militari sono usciti allo scoperto e lo hanno immediatamente bloccato, trovandolo ancora in possesso del denaro appena consegnato.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto e, successivamente, il trasferimento alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Dopo l’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri verificano altre possibili estorsioni

L’indagine, però, non è conclusa. I Carabinieri stanno infatti proseguendo gli accertamenti per verificare se il 37enne possa essere coinvolto in altre richieste estorsive o minacce avvenute recentemente ai danni di professionisti e commercianti della zona.

Gli investigatori stanno quindi cercando di capire se quello ricostruito nei confronti dell’imprenditore possa essere un episodio isolato oppure se possano emergere altre persone che avrebbero subito analoghe pressioni.

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