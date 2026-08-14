Gli ultimi aggiornamenti sui principali incendi in Piemonte: bonifica a Mornese, preoccupa il rogo sul Monte Barone

PIEMONTE – Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda gli incendi in Piemonte. Sono finalmente sotto controllo due dei principali fronti che hanno impegnato le squadre di spegnimento nelle ultime settimane, ma nel vercellese, nel Biellese e nell’Ossola la situazione resta complessa.

L’Alessandrino

A Mornese (AL) l’incendio è in fase di bonifica avanzata, con squadre di terra impegnate nel presidio dell’area. In mattinata sono state segnalati ancora dei focolari e fumarole sparse nell’area boscata attorno al lago della Lavagnina, a pochi chilometri da Mornese, nel territorio di Casaleggio Boiro. Qui, in supporto al personale di terra, sta arrivando un elicottero dei Vigili del fuoco

Il Vercellese

Nel Vercellese, tra Cravagliana, Sabbia, Valbella e Rimella, si registra una ripresa del fronte di Sabbia, mentre a Valbella, frazione di Cravagliana, è stata predisposta una linea d’acqua a protezione della frazione. Qui il fuoco sta scendendo verso l’abitato: Aib e Vigili del fuoco stanno lavorando anche con l’ausilio di un elicottero.

Il Biellese

Sul Monte Barone, tra le province di Biella e Vercelli, permane una situazione complessa: l’incendio interessa più fronti ed è in avanzamento verso altre vallate. Le squadre operano anche a difesa delle aree di interfaccia e della viabilità.

Il Verbano

Nel Verbano, a Calasca l’incendio è sotto controllo, con presidi attivi a tutela delle zone abitate. L’estensione del rogo negli ultimi giorni ha portato il sindaco di Borgomezzavalle Stefano Bellotti a firmare oggi un’ordinanza che dispone la chiusura dei sentieri C07, C09 e C96 con cui si accede all’alpe Colma e alle aree circostanti, a causa del rischio incendi.

Resta complessa la situazione a Piedimulera, dove tre fronti di fiamma minacciano abitazioni e infrastrutture. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco e personale in rinforzo proveniente da diversi comandi, anche dalla Lombardia.

A Macugnaga l’incendio è sotto controllo.

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