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Addio al super caldo di Ferragosto: l’anticiclone cede e porta i temporali. Ecco da quando cambia tutto in Piemonte
La bassa pressione sarà in grado di apportare temporali in trasferimento dalle Alpi alla Valpadana tra pomeriggio e sera di domenica
PIEMONTE – Sebbene il ponte di Ferragosto sia iniziato all’insegna del sole e di temperature che oggi e domani toccheranno ancora picchi compresi tra i 33 e i 36 gradi nelle pianure piemontesi, i bollettini ufficiali confermano che la “cupola” di alta pressione sta per cedere il passo a un deciso cambio di scenario.
Fino a sabato 15 agosto 2026 il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato e calderino, con una moderata instabilità e qualche temporale limitato perlopiù ai rilievi alpini e alle zone pedemontane. La vera svolta meteo si manifesterà a partire da domenica pomeriggio.
Pioggia, calo termico e rischio grandine
L’avanzata di una saccatura atlantica da ponente tra la seconda parte di domenica e la giornata di lunedì spalancherà la porta a correnti ben più fresche e umide. Il passaggio instabile favorirà la formazione di temporali diffusi e a tratti intensi, in estensione dalle Alpi verso la Valpadana, con il concreto rischio di forti raffiche di vento e locali grandinate.
Il rovescio della medaglia sarà tuttavia estremamente positivo per la regione: oltre al marcato sollievo termico, le precipitazioni daranno una boccata d’ossigeno all’agricoltura e contribuiranno ad abbassare il livello di rischio degli incendi forestali su tutto il territorio piemontese.
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