CronacaTorino
Cesana, motociclista di 29 anni muore schiantandosi contro il guard rail
Si è trattato di un impatto autonomo, non ci sono altri veicoli coinvolti
CESANA – Un grave sinistro stradale è avvenuto oggi intorno alle 12 sulla strada statale 24 a Cesana Torinese. un motociclista di 29 anni è andato a schiantarsi con la sua Ducati contro il guard rail, perdendo la vita nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si è trattato di un impatto autonomo, non ci sono altri veicoli coinvolti.
I carabinieri cercheranno ora di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.
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