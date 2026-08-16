Lumellogno, si presenta dal vicino con un bastone e lui lo accoltella

LUMELLOGNO – Una lite tra vicini di casa è finita nel sangue a Lumellogno, frazione di Novara. Un sessantenne è stato accoltellato all’addome al termine di una violenta discussione con un altro condomino ed è stato ricoverato all’ospedale Maggiore. Per l’aggressione è stato arrestato dalla Polizia di Stato un cinquantenne, accusato di tentato omicidio.

Alla porta con un bastone

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i protagonisti della vicenda sono due italiani che abitano sullo stesso pianerottolo.

Il sessantenne, infastidito dai rumori provenienti dall’appartamento del vicino, sarebbe andato a bussare alla sua porta per chiedere di fare meno rumore. L’uomo, però, si sarebbe presentato con un bastone.

Tra i due sarebbe nata una discussione sempre più accesa, durante la quale non sarebbero mancati insulti e parole pesanti. A quel punto il vicino, cinquantenne già noto alle forze dell’ordine, avrebbe preso un coltello e colpito il sessantenne con alcuni fendenti all’addome.

È stata la convivente dell’uomo accusato dell’accoltellamento a chiamare il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Ferito gravemente, operato all’intestino

Quando gli agenti sono arrivati nella palazzina di Lumellogno, hanno trovato il sessantenne in condizioni molto gravi, agonizzante e in stato confusionale. Nonostante le ferite, l’uomo era ancora cosciente e avrebbe indicato agli agenti il responsabile dell’aggressione.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale Maggiore di Novara.

Le lesioni riportate all’addome erano serie e si è reso necessario un intervento chirurgico all’intestino, eseguito venerdì. I medici sono riusciti a scongiurare un ulteriore aggravamento delle condizioni del paziente, che ora non sarebbe più in pericolo di vita.

Arrestato per tentato omicidio

Nel frattempo sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Novara, che sta cercando di ricostruire con precisione tutti i passaggi della lite e la dinamica dell’accoltellamento.

Il cinquantenne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sabato mattina il gip di Novara ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della violenta lite tra i due condomini, a partire dalla sequenza esatta che ha portato dalla discussione per i rumori all’aggressione con il coltello.

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