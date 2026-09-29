Uomo di Caselette morso ai genitali dal suo maiale domestico da 200 chili: trasportato in ospedale

CASELETTE – È stato morso dal suo maiale domestico, un animale di circa 200 chili, mentre si trovava in via Lanzo, nella frazione Grange di Caselette. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 settembre.

A dare l’allarme sono state le persone presenti sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, con un’ambulanza e l’elisoccorso, per prestare le prime cure e valutare le condizioni dell’uomo.

Il ferito ha riportato una lesione ai genitali, ma dopo gli accertamenti e le medicazioni sul posto le sue condizioni non sono risultate gravi. È stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, dove è stato medicato e dimesso in serata.

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