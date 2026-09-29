Morte di Nicolò a Torino, oltre 250 docenti di Unito: “Cambiare subito, prima di ritrovarci a piangere un’altra vita spezzata”

TORINO – È Cristina Prandi, rettrice dell’Università di Torino, la prima firmataria della lettera aperta con cui oltre 250 docenti e dirigenti di Unito chiedono al sindaco Stefano Lo Russo di intervenire sulla sicurezza stradale e sulla mobilità ciclabile in città.

“Bisogna cambiare subito per garantire a tutti di muoversi in bici, soprattutto ai bambini”, scrivono i firmatari, prendendo spunto dalla morte di Nicolò Di Ciò, il bambino di 7 anni investito e ucciso una settimana fa in corso Regina Margherita.

“La sua morte ci mette di fronte alla necessità di ripensare radicalmente la scala di priorità con cui è gestito lo spazio pubblico”, si legge nella lettera. I firmatari si dichiarano inoltre disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale per accompagnare il cambiamento: “Serve un modello completamente diverso, serve un cambiamento sistemico che garantisca il diritto umano fondamentale di muoversi in autonomia e sicurezza nel luogo in cui si vive. E serve farlo subito, prima di ritrovarci a piangere un’altra vita spezzata. Tutti devono potersi muovere senza avere paura”.

La richiesta si aggiunge alle mobilitazioni organizzate negli ultimi giorni da associazioni e comitati per chiedere maggiore sicurezza per chi si sposta in bicicletta. I presidi davanti al luogo dell’incidente, al civico 163 di corso Regina Margherita, proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni alle 7.30. Sul posto, dove il bambino è stato investito da una Chevrolet Matiz, sono stati lasciati fiori, striscioni e peluche.

Il presidio in piazza Palazzo di Città

Per oggi è previsto anche un presidio alle 19 in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, con lo slogan “Basta morti in strada”.

“Nicolò non è l’unico, visto che da inizio anno altre cinque persone hanno perso la vita mentre pedalavano sulle strade di Torino e del Piemonte”, sostengono i promotori, tra cui Fiab, Bike Pride Torino e Vanchiglia Insieme.

Le richieste rivolte alla Città sono più controlli sul rispetto dei limiti di velocità e sulla sosta irregolare, strade e controviali più sicuri per i bambini, una rete ciclabile protetta e una riduzione delle auto in città.

L’appello, concludono i promotori, è rivolto anche a chi si mette alla guida: “A ognuno di noi, qualsiasi mezzo stia guidando, chiediamo di prendersi cura di tutte le persone che condividono la strada”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese