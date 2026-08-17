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Ago da cucito nei grissini: ritirato un lotto di “Lingue di Pane” prodotto ad Alessandria

Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato nell’avviso

Pubblicato

15 secondi fa

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ALESSANDRIA – Un ago metallico da cucito trovato all’interno di una confezione ha fatto scattare il richiamo di un lotto di grissini a marchio “Lingue di Pane”, prodotti da Pan dei Massi – Forneria Piemontese.

Per approfondire:

Il richiamo, diffuso a scopo precauzionale dal Ministero della Salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza, riguarda esclusivamente il lotto 30.11.26, venduto in confezioni da 180 grammi e con termine minimo di conservazione fissato al 30 novembre 2026.

Il prodotto è stato realizzato nello stabilimento della Giovanni Cane Srl di Alessandria.

Cosa devono fare i consumatori

In caso di acquisto del prodotto appartenente al lotto interessato, il consiglio è di non consumare i grissini e di riportare la confezione al punto vendita.

Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato nell’avviso.

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