I risultati della perizia a Baldissero d’Alba: Mollo avrebbe sparato al ladro da non più di 14 metri di distanza

BALDISSERO D’ALBA – Ci sono volute poco più di cinque ore per la perizia balistica legata all’omicidio di Gjovalin Lazri a Baldissero d’Alba (CN).

Dalle operazioni emerge che Roberto Mollo avrebbe sparato da una distanza compresa tra i 10 e i 30 metri – dovuti al fatto che il cortile è confinato, e sarebbe possibile una distanza reale di non più di 14 metri. L’uomo era al piano terra della sua cascina ed è salito in balcone, la notte tra il 19 e 20 settembre: da lì ha sparato ai ladri, tra cui Lazri.

I carabinieri nella perizia hanno repertato 12 bossoli raggruppati: si presume che Mollo abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. I militari hanno repertato tre torce: una era vicino al cadavere e attribuita a Gjovalin.

Hanno preso parte al sopralluogo la procuratrice aggiunta di Asti e gli avvocati di difesa e parte civile con i rispettivi consulenti.

Si preannuncia un nuovo sopralluogo, in orario notturno, che avrà l’obiettivo di verificare la visibilità, possibilmente con le stesse condizioni di quella notte.

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