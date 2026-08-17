Colpo in difesa per la Juventus: ufficiale l’acquisto di Jhon Lucumí per oltre 19 milioni

TORINO – Nuovo rinforzo per il reparto arretrato bianconero. La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano proveniente dal Bologna. Il giocatore classe ’98 si lega alla società torinese con un accordo a lungo termine fino al 30 giugno 2030.

Le cifre dell’operazione

Il club della Continassa ha comunicato nel dettaglio i termini economici dell’accordo: il costo del cartellino ammonta a 19,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi e con oneri accessori pari a 0,6 milioni di euro. I bonus variabili sfiorano massimo i 2 milioni di euro legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Il debutto del difensore davanti ai tifosi è immediato e il battesimo in maglia bianconera è previsto già nel pomeriggio odierno alle 18:00 CEST, in occasione della tradizionale sfida in famiglia contro la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium.

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