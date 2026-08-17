Meteo Piemonte, la svolta dopo due mesi di caldo anomalo: da giovedì temperature in netto calo

PIEMONTE – Dopo oltre due mesi segnati da un caldo intenso, persistente e da notti tropicali che hanno alimentato un prolungato disagio bioclimatico, i modelli meteorologici confermano finalmente un cambio di passo per il Piemonte e l’intero Nord Italia. A delineare la tendenza è il meteorologo Andrea Vuolo, che individua in giovedì 20 agosto la data chiave per il primo vero cedimento stagionale dell’anticiclone subtropicale.

L’ingresso di masse d’aria più fresche porterà a una flessione termica generale e sensibile a tutte le quote, con i valori massimi su pianure e colline che per alcuni giorni dovrebbero attestarsi tra i 23°C e i 27°C, riallineandosi alle medie del periodo o posizionandosi persino leggermente al di sotto.

Non si tratta della conclusione definitiva della stagione estiva, bensì di una tregua climatica fondamentale dopo settimane di afa ininterrotta. Tuttavia, il contrasto termico generato dall’arrivo delle correnti fresche e instabili aumenterà la probabilità di precipitazioni localmente molto intense, con potenziali criticità sul territorio che richiederanno un costante monitoraggio nei prossimi aggiornamenti.

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