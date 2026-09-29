Fossano, 14enne denuncia: “L’autista del bus mi ha lasciata a terra perché straniera”

FOSSANO – È sul bus sostitutivo della linea ferroviaria Fossano-Cuneo che sarebbe avvenuto l’episodio denunciato da una 14enne di origine marocchina, nata in Italia. La ragazza, secondo il suo racconto, aveva un biglietto regolare e stava cercando di salire sul mezzo a Fossano, diretto a Cuneo, quando l’autista le avrebbe impedito di farlo.

Secondo quanto riferito dalla ragazza, il conducente le avrebbe detto: “Faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri”. La giovane sarebbe quindi rimasta a terra.

Il caso è stato successivamente affrontato dal fratello della 14enne, che ha chiesto spiegazioni all’autista. L’uomo avrebbe negato di aver pronunciato quella frase, sostenendo di essere stato frainteso, e avrebbe accennato delle scuse.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La famiglia della ragazza si è poi rivolta a un legale, mentre la segnalazione è stata presa in carico dalla Rete regionale contro le discriminazioni.

Il bus era in servizio come sostitutivo sulla tratta Fossano-Cuneo durante i lavori ferroviari, previsti dal 19 al 27 settembre. Restano da chiarire le circostanze dell’episodio e le parole effettivamente pronunciate dall’autista, che ha fornito una versione diversa da quella della ragazza.

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