Adam Sandler a Torino per il terzo film di “Un weekend da bamboccioni”

TORINO – Adam Sandler è arrivato a Torino per le riprese di «Un weekend da bamboccioni 3», terzo capitolo della saga comica iniziata nel 2010. Con lui sul set c’è un cast internazionale che riunisce alcuni dei volti più noti della serie, tra cui Salma Hayek, Steve Buscemi, Rob Schneider, Maria Bello, Kevin James, David Spade e Chris Rock.

Le riprese nel capoluogo piemontese dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno diverse zone del centro. La troupe lavorerà tra via Roma, piazza San Carlo, via Duse e via Principe Amedeo, oltre che nelle aree attorno al Museo Egizio e al Museo del Risorgimento.

La nuova avventura dei cinque amici

La saga racconta le vicende di cinque amici d’infanzia, tornati a frequentarsi dopo molti anni.

Nel primo film, la morte del loro vecchio allenatore di pallacanestro spinge il gruppo a riunirsi, a trent’anni di distanza, nella casa sul lago dove festeggiavano le vittorie da ragazzi. Il fine settimana del 4 luglio diventa così l’occasione per riscoprire l’amicizia e tornare, tra gag e situazioni comiche, ai tempi della giovinezza.

Nel secondo capitolo, Lenny Feder, interpretato da Sandler, decide invece di lasciare Hollywood e tornare con la famiglia nella cittadina del Connecticut dove è cresciuto, alla ricerca di una vita più tranquilla.

Nel terzo film, con i figli ormai adulti, i cinque amici possono finalmente concedersi una nuova avventura insieme.

Da Hollywood a Torino

Per Adam Sandler, classe 1966, il film rappresenta un altro capitolo di una carriera iniziata al Saturday Night Live, prima come autore e poi come membro del cast. Tra i suoi film più noti ci sono «Un tipo imprevedibile», «Ubriaco d’amore», «50 volte il primo bacio» e «Diamanti grezzi».

Il primo «Un weekend da bamboccioni» è stato il maggiore successo commerciale della saga, con un incasso di 271 milioni di dollari.

Prima di arrivare a Torino, la produzione ha già girato alcune scene in Valle d’Aosta, tra Courmayeur e Bionaz. Ora il set si sposta nel capoluogo piemontese, dove le strade e le piazze del centro faranno da sfondo alle nuove avventure dei cinque amici.

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