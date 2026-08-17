Perde il controllo e si ribalta con la vettura in tangenziale Nord di Torino: una donna in codice rosso

TORINO – Intorno all’una di lunedì 17 agosto 2026, all’altezza dello svincolo per corso Regina Margherita, una donna di 72 anni ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava da sola in direzione sud, finendo fuori traiettoria e ribaltandosi con la vettura.

Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di rito e per accertare le cause all’origine dello sbandamento, oltre ai sanitari del 118 di Azienda Zero.

Prestata la prima assistenza d’urgenza sul luogo dell’incidente, il personale medico ha trasportato la conducente all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso. La 72enne è stata ricoverata in area critica a causa di un trauma cranico commotivo, anche se nelle ore successive le sue condizioni hanno mostrato fortunatamente segnali di miglioramento.

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