Infrange il deflettore e saccheggia un’auto a Torino: arrestato (quasi) in flagranza di reato

TORINO – Un intervento rapido delle pattuglie notturne ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino italiano di 46 anni nel quartiere Rebaudengo. L’uomo è stato fermato dagli agenti con l’accusa di furto aggravato su autovettura.

Durante il pattugliamento dell’area, i poliziotti hanno notato il 46enne aggirarsi con atteggiamento sospetto a poca distanza da un veicolo in sosta e la successiva ispezione dell’auto ha subito confermato l’effrazione: il deflettore era completamente infranto, il nottolino della portiera forzato e l’intero abitacolo rovistato e a soqquadro.

La refurtiva nella busta

L’uomo è stato trovato in possesso di una busta piena di oggetti appena asportati dall’automobile, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, e di una pinza, ritenuta lo strumento utilizzato per scardinare la serratura e rompere il vetro.

Dagli accertamenti ai terminali è emerso che a carico del 46enne risultava ancora attivo un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio comunale di Torino per la durata di due anni. Oltre all’arresto per furto aggravato, è quindi scattata la denuncia per la violazione della misura di prevenzione.

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