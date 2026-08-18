A Torre Pellice il Sinodo della Chiesa Valdese, dal 22 al 26 agosto

TORRE PELLICE – I fedeli valdesi e metodisti si preparano ad affrontare una settimana di fede, preghiera, cultura e confronto, ma anche di bilanci, discussioni e decisioni. Il Sinodo della Chiesa Evangelica Valdese – unione delle Chiese metodiste e valdesi – è in programma dal 22 al 26 agosto a Torre Pellice, in provincia di Torino. L’assemblea riunirà circa 180 deputati provenienti da tutta Italia, chiamati a decidere l’agenda e le prospettive per il futuro. L’edizione 2026 ha una particolare rilevanza: il Sinodo sarà infatti chiamato a eleggere il nuovo moderatore o la nuova “moderatora” della Tavola valdese, al termine del mandato della diacona metodista Alessandra Trotta.

I lavori prenderanno il via sabato 22 agosto, con il tradizionale corteo sinodale alle 15, che raggiungerà il Tempio Valdese. A seguire, il culto inaugurale alle 15.30. Al termine della funzione, i lavori proseguiranno nell’aula sinodale della Casa Valdese. Sarà possibile seguire i lavori anche dall’esterno, attraverso i video trasmessi sugli schermi allestiti nello stand sul retro. L’emittente RBE (Radio Beckwith) seguirà il sinodo delle chiese valdesi e metodiste con alcuni momenti di diretta e aggiornamenti quotidiani, per chi volesse seguire l’evento e non fosse presente sul posto.

Predicatore del culto di apertura sarà il pastore Eugenio Bernardini, con il pastore Francesco Sciotto come supplente. Il Sinodo sarà presieduto dal pastore Daniele Bouchard, con l’avvocata Ilaria Valenzi, vicepresidente. A precedere l’apertura dei lavori sarà, venerdì 21 agosto, la tradizionale Giornata Miegge, che quest’anno sarà dedicata all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni etiche, culturali e sociali.

Alle ore 21 di sabato, presso il Tempio di Torre Pellice, si terrà la tradizionale serata pubblica, dedicata quest’anno ai rischi e alle tensioni cui è sottoposta la democrazia. A confrontarsi sul tema saranno Stefano Allievi e Fulvio Ferrario. Nel corso dei lavori sinodali si parlerà di pace, giustizia sociale, ecumenismo, diritti umani, tutela delle persone più fragili, sostenibilità e delle sfide poste alla testimonianza cristiana nel contesto contemporaneo.

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