Il 30 settembre i lavoratori Innovaway e Nbt scioperano sotto il grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino

TORINO – Sono attesi oltre 150 lavoratori di Innovaway e Nbt allo sciopero-presidio di domani mattina, 30 settembre, davanti al grattacielo della banca Intesa Sanpaolo a Torino. Chiederanno lavoro e stabilizzazioni entro il prossimo anno. I sindacati denunciano mesi di cassa integrazione, dichiarazioni di esubero, programmi di incentivo all’esodo, costante dirottamento delle chiamate su altri fornitori, reinternalizzazione progressiva di importanti volumi e peggioramento costante delle condizioni di lavoro.

La situazione dei dipendenti di Innovaway

Innovaway, azienda che fornisce servizi digitali a imprese e pubblica amministrazione, e il call center Nbt sono in balìa delle nuove politiche societarie di Intesa Sanpaolo. La banca ha infatti deciso da un lato di reinternalizzare i servizi che erano svolti in subappalto da Innovaway (pacchetto INBIZ), con il rischio di trenta esuberi entro fine settembre. A livello nazionale Innovaway ha dichiarato 110 esuberi e ha avviato al Ministero del Lavoro una procedura di cassa integrazione straordinaria con contratto di solidarietà.

«Intesa Sanpaolo è rimasta indifferente alla reinternalizzazione, presso l’azienda titolare, del subappalto INBIZ in Innovaway causando a fine mese 30 esuberi di persone che hanno servito la banca per 15 anni» – sottolinea Vito Bianchino, Fim Cisl Torino e Canavese – «Confrontare le marginalità miliardarie dell’istituto con lo stato in cui versano i lavoratori addetti ai suoi servizi in appalto dà un profondo senso di sconforto e di ingiustizia sociale. Chiediamo rispetto e un trattamento dignitoso per questi lavoratori. Chiediamo a Intesa Sanpaolo un intervento vero per cambiare questa situazione assumendosi le sue responsabilità per la situazione in cui versano questi lavoratori».

«A due mesi dal rischio chiusura di Nbt a Leinì, scioperiamo per tornare ad avere un lavoro dignitoso e una prospettiva reale futura»

Dall’altro lato, i lavoratori di Nbt con sede a Leinì (TO) erano stati rassicurati a luglio, dopo un periodo di agitazione sindacale, su una nuova commessa da parte della banca della durata di 12 mesi, legata alla filiale online. Alle rassicurazioni non sarebbero però seguite certezze sui volumi delle chiamate e sulla durata del servizio.

«A due soli mesi dal rischio chiusura di Nbt a Leinì, le lavoratrici e i lavoratori si ritrovano a dover scioperare per tornare ad avere un lavoro dignitoso e una prospettiva reale futura» – il commento di Giorgia Perrone, Fiom Cgil Torino – «La Banca dichiara utili da capogiro, è pronta ad investire oltre 30 miliardi di euro per acquistare Monte dei Paschi di Siena e prevede programmi d’assunzione da centinaia di persone nella Filiale Digitale. Non una parola sull’imponente filiera dei servizi esterni da lei creata, formata e controllata che si apprestano a smantellare. Potrebbero essere quasi 1000 le persone che in tutta Italia rischiano il posto. Torino apre le danze: domani sarà l’inizio di una valanga di indignazione che sommergerà in fretta la Banca. Intesa è ancora in tempo per fare la differenza e costruire un percorso partecipato di salvaguardia dei posti di lavoro».

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