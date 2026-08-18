Arquata Scrivia, riapre in versione “Polis” l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

ARQUATA SCRIVIA – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Arquata Scrivia, in via Libarna 201, al termine dei lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.

L’intervento ha portato al completo rinnovamento degli spazi, con nuovi arredi e colori nella sala destinata alla clientela, una corsia per ipovedenti e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo. È stato inoltre installato uno sportello ribassato, pensato per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

Grazie al progetto Polis, l’ufficio offre infatti alcuni servizi che permettono ai cittadini di sbrigare pratiche amministrative direttamente allo sportello. Tra questi ci sono i certificati anagrafici e alcuni servizi INPS, come il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello OBIS M.

È inoltre possibile richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente all’ufficio postale, senza doversi recare in Questura. Il documento può essere successivamente consegnato anche a domicilio.

L’ufficio di via Libarna 201 osserva il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Il progetto Polis è rivolto ai circa 7 mila Comuni italiani con meno di 15 mila abitanti e punta a rendere disponibili anche nei centri più piccoli diversi servizi della Pubblica amministrazione, attraverso la rete degli uffici postali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese