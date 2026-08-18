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CronacaTorino

Cade da 3 metri mentre cerca di togliere un nido di vespe: incidente domestico a Torrazza Piemonte

Subito intervenuta l’ambulanza del 118 Azienda Zero oltre all’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso

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12 secondi fa

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TORRAZZA PIEMONTE – Incidente domestico a Torrazza Piemonte nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto. Un giovane di 20 anni è caduto da un’altezza di 2-3 metri mentre cercava di togliere dall’abitazione un nido di vespe.

Per approfondire:

Subito intervenuta l’ambulanza del 118 Azienda Zero oltre all’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Le condizioni del giovane non sono gravi. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Tocca ora ai carabinieri di Chivasso valutare la dinamica dell’incidente domestico.

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