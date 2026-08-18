CronacaTorino
Cade da 3 metri mentre cerca di togliere un nido di vespe: incidente domestico a Torrazza Piemonte
Subito intervenuta l’ambulanza del 118 Azienda Zero oltre all’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso
TORRAZZA PIEMONTE – Incidente domestico a Torrazza Piemonte nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto. Un giovane di 20 anni è caduto da un’altezza di 2-3 metri mentre cercava di togliere dall’abitazione un nido di vespe.
Subito intervenuta l’ambulanza del 118 Azienda Zero oltre all’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Le condizioni del giovane non sono gravi. È stato trasportato in ospedale in codice giallo.
Tocca ora ai carabinieri di Chivasso valutare la dinamica dell’incidente domestico.
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