Una donna smaschera la truffa del “finto carabiniere” a Carmagnola, arrestato un 19enne

CARMAGNOLA – Arrestato in flagranza un “finto carabiniere”. Una 63enne di Carmagnola (TO) ha ricevuto una chiamata da parte di un finto carabiniere, che aveva l’intento di spaventare la donna: le ha raccontato che la sua auto era stata utilizzata per commettere diversi furti. Per garantirsi la buona riuscita del piano, l’uomo avrebbe invitato la donna a far allontanare da casa il marito, sessantottenne, con il pretesto di recarsi in una caserma di provincia per ulteriori accertamenti sull’auto.

A quel punto la donna, sola, avrebbe dovuto attendere il ”collega” – ovvero il diciannovenne che è poi stato arrestato – per consegnargli tutti i monili in oro al fine di compararli con la refurtiva del furto (inventato).

Accortasi del tentativo di truffa, la sessantatreenne ha chiesto aiuto alla cognata, vicina di casa, in quanto dal suo telefono non riusciva a mettersi in contatto con il 112, probabilmente a causa del piano architettato dai truffatori.

La centrale operativa della compagnia carabinieri di Moncalieri ha inviato in pochi minuti una pattuglia della stazione di Vinovo, consentendo di bloccare il diciannovenne ancora dentro l’abitazione dei coniugi. Il finto carabiniere è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata in concorso, in attesa del rito direttissimo.

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